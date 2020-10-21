В КНР согласны с мнением Медведева о "непрозрачности" биолабораторий США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Китае согласны с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в том, что деятельность американских биолабораторий на постсоветском пространстве и во всем мире является "непрозрачной", заявил на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Международное сообщество уже не в первый раз выражает обеспокоенность тем, что США разворачивают биолаборатории в других странах. Китай также неоднократно подчеркивал, что соответствующие действия США непрозрачны, небезопасны и неправомерны", - сказал Чжао Лицзянь.

В китайском МИД считают, что Соединенные Штаты должны открыто и ответственно внести ясность в эту ситуацию. "Зачем США построили так много биолабораторий по всему миру? Почему ими руководят военные? Какая у них цель? Сколько конфиденциальных биоресурсов и биологической информации США собрали в этих странах? На эти вопросы может ответить только правительство США", - отметил Чжао Лицзянь.

На первом заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, состоявшемся накануне, 20 октября, Медведев выразил обеспокоенность исследовательской деятельностью Соединенных Штатов в биологических лабораториях, которые они разместили на постсоветском пространстве и стараются продвигать по всему миру.

По его словам, вопросы эта деятельность вызывает потому, что "она непрозрачная, ведется в отрыве от тех подходов, которые используются мировым сообществом, международными организациями".