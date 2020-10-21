У здания суда в Киеве произошли стычки с применением дымовых шашек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Киеве группа активистов заблокировала выезд служебного транспорта с территории Шевченковского районного суда, в котором прошло заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Сотрудники правоохранительных органов "проводят с гражданами разъяснительную работу", чтобы восстановить общественный порядок и обеспечить беспрепятственный проезд служебных машин, указывается в сообщении.

Собранные данные по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отдел дознания Шевченковского управления полиции открыл уголовное дело по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК Украины.

Еще в ходе оглашения решения в зале суда пришедшие поддержать обвиняемых выразили крайнее недовольство решением суда, продлившего меры пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета: кричали "позор", использовали нецензурную лексику в адрес прокуроров и суда.

Исходя из видео, транслируемом рядом СМИ по окончании судебного заседания, около здания суда произошло столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и людьми, которые пришли поддержать обвиняемых. Последние выстроились шеренгой, чтобы не допустить выезда Андрея Антоненко из суда в СИЗО, мешали проехать автозаку.

Полицейские оттесняли их, обеспечивая выезд автомобиля, в котором находился Антоненко. В ходе столкновения использовались дымовые шашки. Также на видео заметно, что полицейские задержали минимум одного человека, еще одного увезла скорая помощь.

Дело об убийстве Шеремета

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану боевых действий в Донбассе Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

В среду, 21 октября, суд продлил меры пресечения обвиняемым в убийстве журналиста: содержание под стражей для Андрея Антоненко, круглосуточный домашний арест для Юлии Кузьменко и личные обязательства для Яны Дугарь.