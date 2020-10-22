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Песков опроверг связь визита главы СВР в Минск с событиями в Белоруссии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Взаимодействие России и Белоруссии в рамках Союзного государства в том числе по линии спецслужб, осуществляется на постоянной основе, и оно не связано с событиями в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Настолько обширное идет взаимодействие, причем это никак не связано с событиями в Белоруссии, это взаимодействие имело место и раньше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему ранее не была анонсирована встреча главы СВР Сергея Нарышкина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и какова цель визита главы Службы внешней разведки в Минск.

Песков заметил, что не всегда события и контакты анонсируются заранее. При этом Песков не стал конкретизировать повестку визита Нарышкина. "Не могу вам сказать, все-таки это достаточно чувствительные области работы и сотрудничества, поэтому это не может быть общественно-доступной информацией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в четверг на встрече с главой службы внешней разведки РФ Нарышкиным поблагодарил его за информацию, которую СВР регулярно доводит до белорусских спецслужб. Лукашенко считает, что его встреча с Нарышкиным "произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете".

Дмитрий Песков Александр Лукашенко Сергей Нарышкин Белоруссия СВР

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