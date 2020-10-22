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Из-за протестов в Белоруссии возбудили более 400 уголовных дел

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Более 400 уголовных дел возбуждено в Белоруссии в связи с несанкционированными акциями протеста.

"С 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками, организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, в связи с сопротивлением, насилием или угрозой его применения к сотруднику милиции, осквернением и порчей имущества, хулиганством", - сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев. Его комментарий размещен в телеграм-канале надзорного ведомства в четверг.

По словам Брылева, к настоящему времени прокуроры направили в суды для рассмотрения более 40 уголовных дел. Он отметил, что причиненный ущерб обвиняемые часто возмещали добровольно, еще на стадии предварительного следствия. Речь идет о повреждении служебных автомобилей МВД, памятников, дорожного покрытия, госсимволики.

Ряд лиц уже осуждены, в том числе к лишению свободы. "Государственные обвинители с учетом обстоятельств преступлений ориентируют суды на вынесение максимально суровых мер наказания", - заявил официальный представитель Генпрокуратуры.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Дмитрий Брылев

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