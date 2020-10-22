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Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за хакерские атаки на Бундестаг и ОЗХО

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Лондон вслед за Брюсселем ввел санкции против двух физических лиц и специального центра ГРУ за кибератаки на германский Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, распространенном в четверг.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Германией и нашими европейскими партнерами, чтобы привлечь к ответственности Россию за кибератаки, направленные на подрыв западных демократических государств", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

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Санкции вступают в силу немедленно. Они включают в себя заморозку активов этих лиц и запрет на въезд в страну, отмечается в заявлении.

Под санкции ЕС и Великобритании, таким образом, подпали Дмитрий Бадин из 85-го Главного центра специальных операций Главного управления Генерального штаба ВС РФ и начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков. Санкции введены также против 85-го Главного центра специальных операций Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Великобритания ЕС ОЗХО РФ

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