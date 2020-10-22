В США предъявили обвинения водителю, въехавшему в толпу сторонников BLM

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В американском штате Миннесота прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика Богдану Вечирко, который въехал в толпу протестующих против расовой дискриминации под лозунгом Black Lives Matter, сообщает газета Star Tribune.

Его обвиняют в угрозе применения насилия и преступных действиях с использованием транспортного средства. Первое считается уголовным преступлением, а второе - грубым правонарушением. Вечирко признался следователям, что "торопился", и они предположили, что он собирался напугать демонстрантов, чтобы те ушли с дороги.

Демонстрация, о которой идет речь, проходила через шесть дней после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста полицией. В ней участвовали сотни человек.

Адвокат Вечирко Марк Сольхейм утверждает, что, когда водитель увидел толпу на мосту, он "положился на свой профессиональный инстинкт и мастерство, чтобы избежать резкого торможения, из-за которого грузовик бы опрокинулся... и вместо этого замедлил ход, маневрируя сквозь расступающуюся толпу".

Джордж Флойд умер во время ареста полицией возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. На видеозаписи задержания было видно, как Шовен прижимает коленом шею Флойда. Слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.