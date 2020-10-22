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Пентагон вооружит гиперзвуковыми ракетами свои ударные подлодки и эсминцы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ВМС США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все свои ударные атомные подлодки класса Virginia ("Вирджиния") и эсминцы класса Zumwalt ("Зумвальт") и Arleigh Burke ("Арли Берк"). Об этом сообщило издание Navy Times, ссылаясь на советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О`Брайена.

"Военно-морской флот собирается разместить гиперзвуковые ракеты сначала на ударных подводных лодках класса "Вирджиния", затем на новых эсминцах типа "Зумвальт" и, наконец, на всех эсминцах класса "Арли Берк", - сказал О'Брайен, выступая на Портсмутской военно-морской верфи в штате Мэн.

"Программа быстрого нанесения удара в обычном оснащении ВМС предполагает способность гиперзвуковых ракет удерживать под прицелом важнейшие цели с больших расстояний", - сказал О'Брайен. "Такая возможность будет в первую очередь развернута на наших новых подводных лодках класса "Вирджиния" и эсминцах типа "Зумвальт", - подчеркнул он.

По его словам, все три поколения эсминцев класса Arleigh Burke должны быть также оснащены гиперзвуковыми ракетами.

Вместе с тем издание отмечает, что переоборудование всех эсминцев Arleigh Burke потребует значительных затрат. У эсминцев первого поколения пусковые установки недостаточно велики, чтобы вместить ракеты большего диаметра.

В настоящее время в составе ВМС США находятся семь многоцелевых атомных подводных лодок четвёртого поколения класса Virginia, два эсминца Zumwalt и 67 эскадренных миноносцев класса Arleigh Burke.

США Пентагон

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