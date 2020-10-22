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Муфтий Дамаска погиб в результате теракта

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Муфтий Дамаска Мухаммад Аднан Афьюни погиб в результате теракта в пригороде сирийской столицы, сообщило агентство SANA.

Взрыв бомбы прогремел, когда муфтий, который считался одним из наиболее влиятельных религиозных деятелей в Сирии, находился в своей машине в одном из пригородов Дамаска.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Мухаммад Аднан Афьюни, как отмечает Al Arabiya, несколько лет назад сыграл ключевую роль на переговорах с мятежниками, занимавшими позиции на подступах к Дамаску. Муфтию удалось уговорить их прекратить боевые действия против правительственных сил.

Сирия Дамаск Мухаммад Аднан Афьюни

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