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США заявили об атаках связанных с РФ хакеров на системы органов власти

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры предупредили о выявлении хакерских атак, направленных на системы органов власти США, а также на серверы, связанные с авиационной промышленностью, пишет американское издание The Hill со ссылкой на совместное заявление этих ведомств.

Как отмечает The Hill, "поддерживаемая российскими властями хакерская группа, известная в службах безопасности как Energetic Bear, с сентября атаковала государственные, местные, территориальные сети и изъяла данные как минимум с двух серверов, в том числе связанных с авиационной промышленностью".

Федеральные агентства США предупредили, что в результате по крайней мере одной атаки хакерская группа заполучила пароли, IT-инструкции, информацию о покупках-продажах и другие данные.

Газета отмечает, что "на сегодняшний день нет доказательств того, что была нарушена целостность данных о выборах, однако атаки представляли угрозу для некоторых данных о выборах, хранящихся в сетях государственного, местного и территориального уровня".

У американских спецслужб также нет подтверждения тому, "что эта группа намеренно срывала работу авиационных систем, систем, связанных с образованием, выборами или работой органов власти", подчеркивает The Hill.

Издание обращает внимание на то, что эта информация появилась на следующий день после того, как представители властей США объявили о том, что Россия и Иран якобы получили доступ к информации о выборах в Соединенных Штатах для дальнейшего использования ее для вмешательства в президентские выборы.

По данным The Hill, эта хакерская группа причастна к атакам на нефтегазовые компании в 2014 году, а также к недавней атаке на аэропорт Сан-Франциско.

США Energetic Bear

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