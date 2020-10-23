США перебросили на Гуам четыре стратегических бомбардировщика B-1B

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на базу Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана оперативную группу из четырех стратегических бомбардировщиков B-1B, сообщило командование ВВС США на Тихом океане.

"Около 200 летчиков и четыре самолета B-1B Lancer из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайесс, штат Техас, прибыли на авиабазу Андерсен, Гуам, для выполнения миссий оперативной бомбардировочной группы в поддержку Тихоокеанских ВВС в ходе учений с союзниками, партнерами и объединенными вооруженными силами", - отметили американские военные.

"Миссии оперативной бомбардировочной группы позволяют летчикам постоянно проводить операции по всему миру в любой момент, чтобы поддерживать глобальную стабильность и безопасность, позволяя подразделениям ознакомиться с операциями в различных регионах", - указывается в сообщении.

Бомбардировщики после транстихоокеанского перелета по пути на Гуам провели совместные учения с истребителями ВВС Сил самообороны Японии над акваторией Японского моря, говорится в сообщении.

В текущем году Пентагон уже неоднократно направлял на Гуам стратегические бомбардировщики. В частности, летом туда перебрасывались бомбардировщики B-52H и B-1B на фоне проходивших в Южно-Китайском море крупномасштабных учений Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. Они проходили в районе островов Сиша (Парасельские). Минобороны обороны США тогда завило об обеспокоенности в связи с этим. В заявлении Пентагона говорилось, в частности, что район, где проводятся учения, "охватывает спорные воды и территории".

"Проведение военных учений на спорной территории в Южно-Китайском море контрпродуктивно для усилий по ослаблению напряженности и поддержанию стабильности. Действия КНР еще больше дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море", - подчеркивалось в заявлении.

Острова Сиша являются предметом территориального спора между Китаем и Вьетнамом. Принадлежность еще одного архипелага в Южно-Китайском море - Наньша (Спратли) - оспаривают Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

В июле США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. "Мы хотим донести: претензии Пекина на природные ресурсы на большей части территории Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, как и их кампания запугивания, чтобы их контролировать", - говорилось в заявлении Госдепа США. В нем указывалось, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство", и этот подход очевиден для США уже давно.

В середине октября в Южно-Китайское море заходила авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. В июне совместное патрулирование там провели сразу два американских авианосца - Nimitz и Ronald Reagan.

Такие операции направлены на то, "чтобы подтвердить нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, международному порядку, основанному на праве, а также нашим союзникам и партнерам в регионе", заявил тогда командующий авианосной ударной группой авианосца Nimitz Джим Кирк.