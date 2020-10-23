Украина попросила МАГАТЭ проверить шахту в Донбассе, где взорвали атомную бомбу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Украинские власти попросили МАГАТЭ направить экспертов в Донбасс для выяснения ситуации вокруг шахты "Юнком", где в советское время были проведен подземный ядерный взрыв.

Как сообщил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, в начале октября он в режиме видеоконференции встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и озвучил запрос Украины о требовании провести экспертизу и отправить мониторинговую миссию группы экспертов от МАГАТЭ на Донбасс.

"Конечно, на сегодняшний день вопрос, пропустят ли российские прокси экспертную группу на эти территории, остается пока вопросом", - сказал в связи с этим украинский вице-премьер на Специальном киевском форуме по безопасности в пятницу.

Резников напомнил, что в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, "советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте", а "после взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды".

"По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды с этой шахты, и на данный момент радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды", - сказал Резников.

Также, по его словам, прекращена откачка воды из нескольких десятков других закрытых шахт, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы.

"Еще несколько месяцев, и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, и в том числе в южных районах Ростовской области", - предупредил вице-премьер Украины.

В апреле 2018 года некоторые украинские СМИ сообщили о появлении в городе Енакиево (находится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса) слухов о планирующемся затоплении шахты "Юный коммунар" (известна также как "Юнком"), в которой еще во времена Советского Союза (в 1979 году) был проведен подземный ядерный взрыв (атомно-взрывной эксперимент "Кливаж").

В 2002 году эта шахта была закрыта как неперспективная. Экологи выражали обеспокоенность опасностью ее затопления. Это, как утверждается, грозит тем, что радиоактивные отходы, которые находятся на глубине около 1 км, выйдут на поверхность вместе с подземными водами и загрязнят окружающую территорию, в частности, сток реки Северский Донец, a также реки Дон и Азовское море.

В Донбассе есть 35 недействующих шахт, которым грозит подтопление в случае отключения откачки воды. По данным международных организаций, на Донбассе есть четыре шахты, где хранятся радиоактивные отходы.