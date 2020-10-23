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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
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Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Франция стала второй после Испании страной ЕС, где выявили более 1 млн случая заражений коронавирусом, свидетельствуют данные французских служб здравоохранения.

Общее число заражений коронавирусом во Франции возросло до 104 107, а число смертей выросло до 34 508. За последние сутки положительный результат показали около 15% тестов на коронавирус: поступила информация о 42 032 новых случаях заражения, 184 пациента с COVID-19 скончались.

В октябре отметку в 1 млн случаев заражения преодолела другая западноевропейская страна - Испания.

Французские власти активно борются против растространения вируса. Так, в ночь на субботу комендантский час распространится начнет действовать еще в 38 ее департаментах и Французской Полинезии. Сейчас он уже действует в регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны, за первое нарушение грозит штраф в 135 евро, а за повторное нарушение - до 3,7 тыс. евро.

Франция коронавирус

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