Минобороны Азербайджана отвергло полеты беспилотников над Арменией
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о сбитом и упавшем на территорию Армении азербайджанском беспилотнике.
"Распространенная армянской стороной информация об азербайджанском беспилотном летательном аппарате (БПЛА), якобы сбитом и упавшем на территории Армении, не соответствует действительности", - отмечает оборонное ведомство.
"Азербайджанские БПЛА не летают над Арменией", - заявляет Минобороны Азербайджана.