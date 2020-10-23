Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 23.10В России 1 480 646+17 340В мире 41 695 675+468 499

Глава МИД Армении обсудил с советником Трампа конфликт в Карабахе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О`Брайан на встрече в Вашингтоне в пятницу заявили о необходимости прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

"Стороны подчеркнули необходимость выполнения договоренностей о прекращении огня, а также отметили, что мирное урегулирование проблемы Нагорного Карабаха возможно лишь в рамках формата Минской группы ОБСЕ, наделенной международным мандатом", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Как отметили в пресс-службе, Мнацаканян проинформировал об обстановке в зоне карабахского конфликта, обстрелах вооруженными силами Азербайджана гражданских инфраструктур. "Глава МИД Армении выразил глубокую озабоченность в связи с проводимой Турцией на Южном Кавказе экспансионистской политикой, чем эта страна стремится превратить регион в новый очаг нестабильности, используя для этого Азербайджан в качестве базы. Непосредственное военное участие Турции в войне и привлечение наемников террористов создают серьезную угрозу для безопасности всего региона", - отметили в МИД Армении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу по итогам переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана, что их странам следует воздержаться от насилия в Нагорном Карабахе и возобновить переговорный процесс.

"Во время встреч по отдельности с главой МИД Армении Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Байрамовым мы обсудили ключевые шаги, необходимые для прекращения насилия в Нагорном Карабахе. Обе стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться к серьезным переговорам", - написал Помпео в твиттере.

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп заявил о достижении существенного прогресса в переговорах по решению карабахского конфликта. "Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией... Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - сказал он журналистам в Белом доме.

США Армения

Новости

Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

США ввели санкции против российского ЦНИИ химии и механики

Украина попросила МАГАТЭ проверить шахту в Донбассе, где взорвали атомную бомбу

Науру и Ямайка ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия

Науру и Ямайка ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия

Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен

Польша попросила приостановить транзит по нефтепроводу "Мозырь-Брест"

Польша попросила приостановить транзит по нефтепроводу "Мозырь-Брест"
Пандемия коронавируса

Европейские медики сочли крайне тревожной ситуацию с COVID-19

Анкара советовалась с Москвой по новым местам дислокации постов в Сирии

Выборы в США - 2020

Финальные дебаты Трампа и Байдена прошли спокойнее, но не без взаимных обвинений

Финальные дебаты Трампа и Байдена прошли спокойнее, но не без взаимных обвинений

Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');