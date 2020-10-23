Глава МИД Армении обсудил с советником Трампа конфликт в Карабахе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О`Брайан на встрече в Вашингтоне в пятницу заявили о необходимости прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

"Стороны подчеркнули необходимость выполнения договоренностей о прекращении огня, а также отметили, что мирное урегулирование проблемы Нагорного Карабаха возможно лишь в рамках формата Минской группы ОБСЕ, наделенной международным мандатом", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Как отметили в пресс-службе, Мнацаканян проинформировал об обстановке в зоне карабахского конфликта, обстрелах вооруженными силами Азербайджана гражданских инфраструктур. "Глава МИД Армении выразил глубокую озабоченность в связи с проводимой Турцией на Южном Кавказе экспансионистской политикой, чем эта страна стремится превратить регион в новый очаг нестабильности, используя для этого Азербайджан в качестве базы. Непосредственное военное участие Турции в войне и привлечение наемников террористов создают серьезную угрозу для безопасности всего региона", - отметили в МИД Армении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу по итогам переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана, что их странам следует воздержаться от насилия в Нагорном Карабахе и возобновить переговорный процесс.

"Во время встреч по отдельности с главой МИД Армении Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Байрамовым мы обсудили ключевые шаги, необходимые для прекращения насилия в Нагорном Карабахе. Обе стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться к серьезным переговорам", - написал Помпео в твиттере.

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп заявил о достижении существенного прогресса в переговорах по решению карабахского конфликта. "Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией... Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - сказал он журналистам в Белом доме.