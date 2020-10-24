Австрийская компания поставит оборудование для развития FM-радио в Туркмении

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Агентство "Туркменсвязь" заключит контракт с австрийской компанией Heidelberger Druckmaschinen Eastern Europe GmbH на закупку, установку и запуск радиотрансляционного FM-оборудования, необходимого для расширения сети радиовещания в Туркмении.

Как сообщает Государственное информационное агентство, соответствующее постановление президент республики Гурбангулы Бердымухамедов подписал на заседании правительства в пятницу.

Как отмечается в документе, это решение нацелено на содействие реализации Концепции развития цифровой экономики в Туркмении на 2019-2025 годы.