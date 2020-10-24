Посол РФ в США напомнил, что Россия не ведет наступления в киберсфере

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Введение санкций против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) нелегитимно, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики". Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций", - заявил он журналистам.

Антонов призвал США "отказаться от порочной практики голословных нападок".

"Исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент РФ Владимир Путин", - продолжил российский посол.

Он отметил, что "Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательных операций в киберсфере".

Ранее в пятницу американский Минфин сообщил, что США вводят санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ).

Институт включили в санкционный список (SDN List). Это означает, что его активы в США замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ним дела. Такие меры приняты в соответствии с американским законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Минфин поясняет, что принял такое решение в связи с использованием в августе 2017 года вредоносной компьютерной программы Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке. США пришли к выводу, что эта атака проводилась при поддержке как раз ЦНИИХМ, который предоставил "специально подготовленные инструменты, сделавшие эту атаку возможной".

"Российские власти продолжают свои опасные действия в киберпространстве, нацеленные против США и их союзников. Наша администрация продолжит активно защищать жизненно важную инфраструктуру США против любого, кто попытается нанести ей вред", - отметил министр финансов США Стивен Мнучин.