Bloomberg узнал об иске против Facebook со стороны властей США

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Антимонопольные власти США могут в ближайшие недели подать иск против Facebook Inc., которую они обвиняют в нарушении конкуренции, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Чиновники Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая более года вела расследование в отношении компании, поддерживают подачу иска, однако окончательное решение должно приниматься пятью руководителями комиссии.

В рамках своего расследования FTC, в частности, пыталась установить, было ли целью покупки Instagram и WhatsApp устранение рисков конкуренции с их стороны.

Группа генеральных прокуроров штатов во главе с генеральным прокурором Нью-Йорка также проверяют деятельность Facebook.

Как отмечает Bloomberg, у FTC есть возможность подать иск в отношении компании в свой собственный административный суд, а не в федеральный. Комиссия и офис генерального прокурора Нью-Йорка отказались от комментариев.

Власти США подозревают, что Facebook за счет приобретения Instagram и WhatsApp пыталась устранить потенциальных конкурентов. Хотя FTC ранее проверяла сделки и одобрила их, у комиссии есть право пересмотреть свое решение, если суд выявит нарушение антимонопольного законодательства.

Антимонопольный подкомитет Палаты представителей Конгресса США в докладе, опубликованном в начале октябре, отметил, что Facebook "привела рынок социальных сетей к состоянию монополии и теперь считает конкуренцию между собственными продуктами более значимой, чем конкуренцию с другими фирмами".

Глава Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в июле заявил, что успех Instagram стал возможен благодаря инвестициям Facebook в социальную сеть после ее приобретения в 2012 году.