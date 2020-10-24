Глава МИД Азербайджана в Вашингтоне провел встречу с сопредседателями ОБСЕ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 23 октября в рамках визита в Вашингтон провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД.

"Армянская сторона дважды нарушила режим гуманитарного прекращения огня, целенаправленно обстреливает мирное население Азербайджана, а также подвергла ракетному обстрелу города и населенные пункты, находящиеся за пределами зоны конфликта", - заявил министр.

"Министр довел до сведения сопредседателей заявление руководства Армении об отсутствии дипломатического решения конфликта. Было подчеркнуто, что все эти шаги и заявления наглядно демонстрируют деструктивную политику армянской стороны", - отмечается в сообщении.