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Эрдоган раскритиковал отношение Франции и Германии к мусульманам

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу раскритиковал действия властей Франции и Германии по отношению к исламской религии.

В частности, по сообщению турецких СМИ, ему не понравилось, как относится к мусульманам президент Франции Эммануэль Макрон.

"Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику", - сказал Эрдоган.

Макрон ранее этой осенью заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать то, откуда приходит финансирование деятельности мечетей.

Эрдоган подверг критике и действия властей Германии, которые провели обыск в мечети в Берлине. "Подобные правонарушения в отношении исповедующих ислам граждан говорят о том, что европейский фашизм перешел на новый уровень", - цитирует его агентство Anadolu.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Германия Франция

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