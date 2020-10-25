Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 октября

Завершение карьеры Нурмагомедова в UFC, смерть председателя Samsung, разговор Помпео и Лукашенко

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Баку заявили о потере позиций Еревана на трех направлениях фронта.

- Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC. С этим заявлением он выступил после победы над американцем Джастином Гэтжи. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.

- Умер председатель Samsung. Ему было 78 лет.

- Помпео заверил Лукашенко в отсутствии угрозы со стороны НАТО. Госсекретарь США заявил президенту Белоруссии, что не стоит опасаться вмешательства во внутренние дела страны со стороны Польши, Литвы или других стран.

- Четверо израильтян с партией перуанского кокаина задержаны в Одессе. Они хотели доставить через Одесский морской торговый порт 120 кг наркотика.