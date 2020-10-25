На Украине стартуют местные выборы и всенародный опрос

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На Украине в воскресенье пройдут местные выборы и всенародный опрос, инициированный президентом страны Владимиром Зеленским.

Как сообщалось в постановлении Верховной Рады, "25 октября пройдут очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В Центральной избирательной комиссии отмечают, что в день голосования избиратель может прийти на участок в любое время, когда удобно, с 8:00 до 20:00.

Между тем, в ходе опроса гражданам предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли граждане создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов Верховной Рады с 450 до 300, легализацию каннабиса, а также вынесение на международный уровень вопроса о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Ранее офис президента разъяснил, что опрос не является референдумом, а следовательно, не будет иметь прямых юридических последствий.