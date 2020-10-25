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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у южного побережья Явы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Индийского океана в 116 км к югу от города Тасикмалая на острове Ява (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:57 мск в воскресенье землетрясения имел координаты -8.39 градуса южной широты и 107.92 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "довольно сильное"

Индонезия

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