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Влиятельный представитель "Аль-Каиды" убит в Афганистане

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Национальное управление безопасности Афганистана в воскресенье сообщило о ликвидации влиятельного представителя террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Абу Мохсена аль-Масри.

По данным управления, египтянин аль-Масри, который считался вторым человеком в "Аль-Каиде" в индо-пакистанском регионе, а также в Афганистане, уничтожен в афганской провинции Газни в центральной части страны.

Никаких деталей о проведенной операции управление не предоставило.

Имя аль-Масри было занесено ЦРУ в список самых разыскиваемых террористов в мире. Ордер на его арест был выписан в США в декабре 2018 года после того, как против него были выдвинуты обвинения в причастности к иностранной террористической организации и подготовке убийств граждан США.

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