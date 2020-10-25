Группа французских парламентариев посетит Карабах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Парламентская делегация Франции прибыла в воскресенье в Армению, после чего планирует отправиться в непризнанный Нагорный Карабах.

По сообщению французского издания Nouvelle d'Armenie, делегация в составе 15 человек намерена ознакомиться с ситуацией в Карабахе на месте.

В первой половине дня французские парламентарии в сопровождении посла Франции в Армении посетили в Ереване мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года.

Между тем, руководитель армянской парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян написал на своей странице в фейсбуке, что ожидает визитов парламентских делегаций из России и США.