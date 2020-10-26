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Пекин введет санкции против Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пекин решил ввести санкции против американских оборонных предприятий Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon из-за продажи американского оружия Тайваню. Об этом сообщил на брифинге представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

"Чтобы защитить государственные интересы, Китай решил предпринять необходимые меры и ввести санкции против физических лиц и американских предприятий, имеющих отношение к продаже Тайваню оружия, в том числе против Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon", - сказал Чжао Лицзянь.

США одобрили поставку партии вооружения на Тайвань на сумму $1,8 млрд. По данным Пентагона, сделка включает поставку, среди прочего, ракетного вооружения, датчиков обнаружения и артиллерийское вооружение. Так, Тайваню, в частности, будут поставлены 135 высокоточных крылатых ракет, передвижные реактивные ракетные установки, а также модули воздушной разведки, которыми можно оснащать истребители.

В июле Лицзянь уже заявлял, что Пекин намерен ввести санкции против Lockheed Martin. Поводом для этого стала сделка по поставке ракетных частей Тайваню на $620 млн.

Китай Lockheed Martin Boeing Defense Raytheon

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