Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Турецкая сторона на прошедших недавно в Анкаре переговорах между президентами Украины и Турции сообщила об интересе к возможности достройки второго экземпляра крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Об этом сообщил вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Совсем экзотической для меня была ситуация, когда в этом визите мы затронули с президентом Турции вопрос достройки второй "Мрии": даже несмотря на ту сумму, сколько я сказал это будет стоить, турецкая сторона сказала, что продолжим обсуждать", - сообщил Уруский в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, ожидаются переговоры экспертов по этому вопросу.

"Русланы" (Ан-125 - ИФ) достроить не можем, новые построить не в силах. "Мрию" можем достроить и теоретически, и практически", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что также идет речь о возможности закупки среднего транспортного самолета Ан-178, так как у Турции есть заинтересованность в стратегических транспортных самолетах.

Ан-225 "Мрия" (кодовое имя НАТО - Cossack) – крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Ан-225 с максимальной снаряженной массой 640т, является самым тяжелым самолетом в мире. В ноябре 2004 года Международная авиационная федерация внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

В апреле этого года представители "Антонова" сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что на сегодняшний день "в металле" есть второй самолет, подобный Ан-225, однако его достройка еще в 2012 году оценивалась в $460 млн со старыми аналоговыми технологиями, поэтому сегодня для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.

В то же время представители "Антонова" напомнили, что Ан-225 создавался для целевого использования как носитель космического аппарата "Буран" и целесообразно рассмотреть возможность использования его в проекте "Воздушный старт" для запуска космических аппаратов с высоты 12 тыс. м.

Уруский в июле в интервью агентству "Интерфакс-Украина" также поддержал идею "Воздушный старт" как возможную национальную идею, учитывая заделы Украины в авиапроме и ракетно-технической отрасли.