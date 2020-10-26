Алжир получил из России первую партию истребителей МиГ-29М/М2

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Алжирские ВВС получили из России первую партию истребителей МиГ-29М/М2, сообщил оборонный сайт menadefense.net.

Истребители были доставлены в Алжир в разобранном виде несколько недель назад, отмечает издание. В настоящее время они находятся на авиабазе под городом Оран.

Поступление на вооружение алжирских ВВС истребителей МиГ-29М/М2 направлено на замену выводимых в 2020 году из состава 193-й истребительной авиаэскадрильи МиГ-29S.

Издание напоминает, что в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 между Алжиром и Рособоронэкспортом были подписаны два контракта на закупку российских истребителей.

По первому контракту Алжир закупил эскадрилью истребителей МиГ-29M/M2. Второй контракт касался приобретения эскадрильи истребителей Су-30 и модернизации имеющегося парка таких самолетов, в частности, их бортовой электроники, радара и систем вооружения.