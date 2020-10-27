Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 712+377 753

США поприветствовали ликвидацию одного из ведущих боевиков "Аль-Каиды"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - США приветствуют новость об уничтожении в Афганистане одного из лидеров "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), сообщил совет по нацбезопасности при Белом доме.

"Мы воздаем должное афганским силам за их успешную операцию против высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" Абу Мухсина аль-Масри. Его уничтожение является отрадной новостью в борьбе с "Аль-Каидой" и лишением ее безопасного убежища в Афганистане", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере совета по нацбезопасности при Белом доме.

Ранее СМИ Афганистана сообщали, что аль-Масри был ликвидирован в ходе операции афганских сил в районе Андар в провинции Газни.

По их данным, данный боевик фигурировал в списке самых разыскиваемых ФБР террористов.

США

Новости

Бельгийский шоколатье признан лучшим в мире кондитером

Бельгийский шоколатье признан лучшим в мире кондитером

Франция готовит ответные меры из-за оскорбительных заявлений Эрдогана

Франция готовит ответные меры из-за оскорбительных заявлений Эрдогана

Более 300 протестующих задержали в Белоруссии в понедельник

Что произошло за день: понедельник, 26 октября

Пейнтбольные ружья пустили в ход в Минске против "цепочек протеста"

Правозащитники Белоруссии сообщили о 235 задержанных в понедельник

НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны

НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны

В Минске начали задерживать участников протестной акции

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти Белоруссии подтвердили "определенные волнения" на предприятиях

Власти Белоруссии подтвердили "определенные волнения" на предприятиях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');