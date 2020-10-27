В Посольстве РФ в США заметили усложнения работы СМИ из-за ограчений по визам

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Предложенные Министерством внутренней безопасности США ограничения по визам для иностранных журналистов создадут искусственные барьеры для нормальной работы СМИ на территории Штатов, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Предлагаемые МВБ нововведения, связанные с пересмотром порядка выдачи виз категории "I", существенно осложняют профессиональную деятельность иностранных журналистов в Соединенных Штатах", - говорится в комментарии посольства, направленном на американский правительственный портал regulations.gov в рамках процедуры общественного обсуждения предложения МВБ о пересмотре порядка выдачи виз категории "I" для иностранных журналистов.

"В частности, ограничение предельных сроков пребывания сотрудников зарубежных СМИ 240 днями (с возможностью пролонгации до 480 дней) не позволит им последовательно освещать локальные события. Они будут вынуждены на значительное время покидать территорию США для получения новой визы", - отметили в российской дипмиссии.

В Посольстве заявили, что "неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров для нормальной работы иностранных журналистов не соотносится с понятиями свободы слова и равного доступа к информации".

"Причины подобных действий также не ясны, что не позволяет оценить их практическую значимость. Более того, исходя из действующего в международных отношениях принципа взаимности, предлагаемые МВБ меры могут отрицательно сказаться на работе американских репортеров за рубежом", - подчеркнули в российской дипмиссии.

"Исходим из того, что существующие правила, предусматривающие возможность для представителей СМИ осуществлять свою профессиональную деятельность по истечении сроков действия визы категории "I" (до момента выезда за пределы США), в наибольшей степени отвечают интересам всех заинтересованных сторон", - заявили в посольстве.

Комментарий посольства РФ в США в ближайшее время будет опубликован в соответствующем разделе на американском правительственном портале.