Экс-президент Молдавии Воронин попросил проверить данные о военных лабораториях

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии, председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин обратился в Службу информации и безопасности (СИБ) с запросом о военно-биологических лабораториях на территории Молдовы. Как сообщила во вторник пресс-служба ПКРМ, по этому поводу он написал открытое письмо директору СИБ Александру Есауленко.

Воронин отметил, что "в средствах массовой информации неоднократно появлялись сообщения о том, что в странах Восточной Европы, в частности, государствах СНГ развернута сеть секретных биологических лабораторий США военного назначения".

В этой связи, он просит СИБ подтвердить либо опровергнуть наличие военно-биологической лаборатории США на территории РМ. Если такие лаборатории существуют, экс-президент требует разъяснить, на основании какого двустороннего соглашения это происходит; какими документами регламентируется работа данного объекта; имеют ли возможность представители профильных ведомств Молдавии контролировать работу лаборатории и осуществлять регулярные проверки на предмет безопасности проводимых экспериментов.

