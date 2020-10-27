К подозрительному предмету у Триумфальной арки в Париже прибыли саперы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Периметр безопасности установлен в Париже вокруг Триумфальной арки связи с обнаружением подозрительного предмета, сообщают во вторник французские СМИ.

По данным телеканала BFMTV, сектор в квартале площади Этуаль и Елисейских полей закрыт полицией. Обычное круговое движение транспорта вокруг Триумфальной арки перекрыто. На место прибыла саперная служба.

Предупредительные меры в связи с предполагаемым взрывным устройством в этом квартале вызвали проблемы для работы общественного транспорта.

По требованию полиции приостановлено движение пригородного метро RER и трех линий парижского метро, проходящих в районе площади Этуаль и Елисейских полей.