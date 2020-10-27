Правительство Ливии освободит удерживаемых россиян

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство национального согласия Ливии приняло решение освободить двух удерживаемых россиян - Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, между Триполи и Москвой ранее было достигнуто соглашение, в соответствии с которым Шугалей и Суэйфан смогут выехать в Россию в течение нескольких дней.

Российские граждане, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Шугалей и Суэйфан были арестованы в мае 2019 года в Ливии. В начале июля 2020 года временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев сообщил, что в деле освобождения двух россиян, которые находятся в заключении в Ливии, наметились подвижки.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении письменных заверений ливийского правительства национального согласия Мухаммеда Сиялы в том, что проблема граждан РФ будет закрыта в ближайшее время.