Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

Правительство Ливии освободит удерживаемых россиян

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство национального согласия Ливии приняло решение освободить двух удерживаемых россиян - Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, между Триполи и Москвой ранее было достигнуто соглашение, в соответствии с которым Шугалей и Суэйфан смогут выехать в Россию в течение нескольких дней.

Российские граждане, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Шугалей и Суэйфан были арестованы в мае 2019 года в Ливии. В начале июля 2020 года временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев сообщил, что в деле освобождения двух россиян, которые находятся в заключении в Ливии, наметились подвижки.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении письменных заверений ливийского правительства национального согласия Мухаммеда Сиялы в том, что проблема граждан РФ будет закрыта в ближайшее время.

Ливия РФ Максим Шугалей Самер Суэйфан

Новости

Более 500 уголовных дел за организацию беспорядков завели в Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 27 октября

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске

Пандемия коронавируса

К протестам бизнеса против карантина в Италии присоединились радикалы

Трамп нашел опрос, по результатам которого он опережает Байдена

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Лукашенко потребовал выгонять из вузов оппозиционных студентов

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');