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На Луизиану обрушился ураган "Зета"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Зета" в среду достиг побережья Луизианы, принеся с собой сильнейший ветер и ливни и вызвав перебои с электричеством.

Ураган оставил без света почти 400 тысяч энергопотребителей в Луизиане. Как отмечает Bloomberg, отключились в том числе светофоры, поэтому чиновники призвали жителей не садиться за руль.

Associated Press сообщает, что скорость ветра достигала 110 миль в час (177 км/ч), что делает "Зету" ураганом второй категории. Ураган перемещается со скоростью 17 миль в час (27 км/ч).

По подсчетам агентства, это 27-й шторм в этом сезоне ураганов, которому было присвоено название, сформировавшийся над Атлантикой. Кроме того, "Зета" стала 11-м штормом, обрушившимся в сезоне на американское побережье, побив рекорд 1916 года, когда берегов США достигли девять штормов.

Несмотря на все это, губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс призвал жителей видеть в этой ситуации и хорошее: поскольку шторм быстро перемещается, он относительно быстро пройдет через штат, "и тогда мы сможем быстрее оценить ущерб".

США Луизиана Зета

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