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Житель Барнаула на угнанном маршрутном автобусе врезался в грузовик

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Алтайском крае задержали жителя Барнаула, который подозревается в угоне маршрутного автобуса и совершении ДТП на нем, сообщает пресс-центр главного управления МВД РФ по региону в четверг.

По данным ведомства, к полицейским обратился водитель маршрутного автобуса, который рассказал, что припарковал его около придорожного кафе и оставил ключи в замке зажигания.

"Мужчина отправился обедать, а вернувшись, обнаружил, что на его автобусе неизвестный совершил ДТП, врезавшись в рядом стоящий грузовик. Незадачливый водитель, подозреваемый в совершении угона, задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем).

Барнаул Алтайский край

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