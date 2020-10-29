Во Франции возросло напряжение между турецкой и армянской диаспорами

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Почти 300 представителей турецкой общины собрались в среду вечером в районе Лиона, где проживает армянская диаспора, между людьми произошли столкновения, сообщает телеканал BFMTV.

Эту "демонстрацию силы" остановили французские полицейские, но короткие столкновения продолжались и в четверг утром.

По информации телеканала, полицейский конвой сопроводил около сотни автомобилей с представителями турецкой диаспоры. Слышались выстрелы, но к ночи порядок удалось восстановить.

Напряжение между турецкой и армянской диаспорой росло с утра среды, когда сторонники Армении заблокировали дорогу A7. Они заявили, что хотели устроить демонстрацию из опасений "второго геноцида" в Армении. В результате столкновений пострадали четыре человека.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

В Ереване заявляли о вовлеченности Турции в конфликт в Карабахе на азербайджанской стороне и участии в боевых действиях наемников из протурецких вооруженных группировок. В Баку эти заявления отвергли.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на три договоренности о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.