В Грузии при столкновении минивэна погибли пять и пострадали 11 пассажиров

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на пятницу вблизи города Гори погибли пять и пострадали 11 пассажиров микроавтобуса, сообщает МВД Грузии.

"Грузовой автомобиль "Даф" с турецкими номерами на 77-м км центральной автомагистрали Тбилиси - Сенаки - Леселидзе врезался в пассажирский микроавтобус. На месте погибли пять пассажиров микроавтобуса, а 11 получили повреждения различной степени", - уточнили полицейские.

В МВД республики возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, в микроавтобусе находились сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" из региона Самегрело участвовавшие накануне вечером в акции в Тбилиси и возвращавшиеся домой.