Politico выяснила, что сенатор Уоррен хочет занять пост министра финансов при Байдене

Элизабет Уоррен Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ от штата Массачусетс и бывший кандидат в президенты США Элизабет Уоррен выразила заинтересованность в том, чтобы стать министром финансов США в случае победы Джо Байдена на президентских выборах, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"Она хочет этого", - заявили изданию двое из них.

По словам еще одного собеседника, если Уоррен не будет выдвинута на пост министра финансов при Байдене, она будет добиваться места председателя комитета Сената по финансам.

Politico отмечает, что выдвижение Уоррен пост министра финансов может сплотить прогрессистов внутри Демократической партии. Но она также может столкнуться с противодействием со стороны Уолл -стрит и некоторых умеренных демократов.