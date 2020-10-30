Ереван сообщил о смерти мужчины, взятого в плен военными Азербайджана

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Скончался 84-летний армянский гражданин, взятый в плен азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе, заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Сегодня ночью скончался 84-летний Миша Мелкумян, который был взят в плен азербайджанскими ВС. Принимая во внимание свидетельства о бесчеловечном и жестоком обращении азербайджанских военных с армянскими пленными, ясно, что могло стать причиной смерти нашего соотечественника", - написал Татоян на своей странице в фейсбуке в пятницу.

Ранее власти Азербайджана заявили, что армянская сторона отказалась принимать 84-летнего Мелкумяна.

Омбудсмен Армении заявил, что по заключению врачей, состояние пленника не позволяло его транспортировку, и его освобождение было отложено.