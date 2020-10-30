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Лукашенко обещал, что Минск не бросит камень в братскую Россию

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия никогда не бросит камень в сторону России, если та будет видеть в республике настоящего брата, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД.

"Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России... Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете... Это моя Россия. Мы никогда так не поступим", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Он также заявил, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России и никогда не отвернется от нее".

При этом Лукашенко подчеркнул, что у Минска была и будет многовекторная внешняя политика.

Потому что, убеждено он, невозможно "то ли журавлю, то ли воробью лететь на одном крыле". Он почеркнул, что Белоруссия - географический центр Европы и деваться ей некуда. "Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить", - сказал президент.

Белоруссия Александр Лукашенко

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