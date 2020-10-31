Баку подаст в суд на производителя швейцарских часов за поиск золота на оккупированных территориях

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Со-основатель швейцарской часовой компании Franck Muller , бизнесмен армянского происхождения Вардан Сирмакес занимался незаконной разведкой золота на оккупированных азербайджанских территориях, сообщил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.

Гаджиев написал в твиттере, что Сирмакес искал золото в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе и в селе Веджналы Зангеланского района. Он напомнил, что Армения уже не контролирует золотые прииски Вейнджналы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября 2020 года заявил об освобождении от армянской оккупации города Зангилан на границе с Арменией.

Разработка золоторудного месторождения Веджанлы предусмотрена в рамках действующего Соглашения о распределении продукции (СРП), подписанного правительством Азербайджана с британской компанией Anglo Asian Mining.