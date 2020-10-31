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В субботу в Молдавии будет день тишины перед президентскими выборами

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Молдавии состоятся выборы президента, а в субботу в республике будет традиционный день тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация и реклама кандидатов.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии, до полуночи все кандидаты обязаны демонтировать рекламные щиты, а также снять все рекламные баннеры в интернете и видеоролики на телеканалах.

На выборах баллотируется восемь кандидатов. Это Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA"), Тудор Делиу (Либерально-Демократическая партия Молдавии), действующий президент Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (партия "Шор"), Майя Санду (Партия "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (Партия национального единства) и Дорин Киртоакэ (избирательный блок "Unirea" ("Объединение"). В таком порядке фамилии кандидатов будут фигурировать в избирательном бюллетене.

Согласно всем прогнозам и результатам социологических опросов, судьба мандата президента решится во втором туре выборов, 15 ноября, между двумя основными кандидатами - действующим президентом Игорем Додоном и бывшим премьер-министром Майей Санду. В 2016 году также эти два кандидата боролись во втором туре. Додон получил тогда в первом туре чуть более 48% голосов, опередив Майю Санду почти на 10 тысяч голосов. Во втором туре победу одержал Додон с разницей в чуть более 4% голосов (около 67 тыс. избирателей). Согласно прогнозам, примерно такая же ситуация может повториться и в 2020 году.

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