В ночь на воскресенье в небе можно будет увидеть голубую Луну

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В ночь с 31 октября на 1 ноября в небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление: так называемую голубую Луну.

Как подчеркивает "Би-би-си", впервые с 1974 года Хэллоуин (День всех Святых) совпадает с полнолунием. Это уже вторая полная Луна в октябре (первый раз - 1 октября). Именно из-за редкости этого явления оно и получило свое название: выражение Once in a Blue Moon в английском языке означает "крайне редко, почти никогда".

Как отмечает Space.com, явление имеет мало общего с цветом. Хотя иногда Луна действительно может казаться голубоватой из-за уменьшения рассеивания света в связи с наличием в атмосфере Земли частиц пыли или дыма.

Последний раз два полнолуния в одном месяце наблюдались в марте 2018 года. Следующий раз его можно ждать в августе 2023.

Впервые с 1944 года полная луна на Хэллоуин видна во всем мире во всех часовых поясах. Следующий раз такое явление ожидается в 2039 году.

Наконец, в этом году хэллоуинское полнолуние также можно назвать "микролунием", поскольку спутник Земли отдалится от нее на максимальное расстояние. Например, 30 октября Луна была в 406 394 км от Земли, что заметно дальше среднего (384 500 км). Впрочем, обычный наблюдатель это вряд ли заметит.