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В Индии арестовали мошенников, продавших "лампу Аладдина" за $90 тыс.

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Двое мужчин, которых подозревают в продаже "лампы Алладина" и даже вызове фальшивого джинна, арестованы в Индии.

Как сообщает The Guardian, врач из штата Уттар-Прадеш пришел в полицию, после того как купил предполагаемую "лампу Аладдина" за 7 млн рупий ($90 тыс.). В правоохранительные органы он обратился после того, как выяснилось, что лампа не имеет никаких магических свойств, в отличие от лампы из сказки.

По словам потерпевшего, один из мошенников представился оккультистом и якобы "вызвал джинна из лампы". Когда врач попросил разрешения потрогать лампу или джинна, продавцы ему отказали, заявив, что это опасно.

В итоге мужчина купил лампу, получив обещание, что она принесет ему здоровье, богатство и удачу. По словам врача, только позднее он понял, что "джинн" - это был один из мошенников в костюме.

В полиции отмечают, что злоумышленники обманули несколько семей подобным образом.

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