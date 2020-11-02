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Inspire Brands покупает владельца Dunkin' Donuts и Baskin Robins за $8,8 млрд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Холдинговая компания Inspire Brands Inc. покупает Dunkin' Brands Group Inc., которой принадлежат бренды пончиков Dunkin' Donuts и мороженого Baskin Robins, за $8,8 млрд, сообщается в совместном пресс-релизе.

Покупка Dunkin' станет одной из крупнейших сделок в сфере ресторанного бизнеса за последние годы.

Сделку, которая будет полностью оплачена денежными средствами, планируется закрыть до конца текущего года.

Inspire Brands предложила $106,5 за акцию Dunkin', что соответствует премии в размере 20% к цене бумаг на закрытие торгов 23 октября, то есть до появления в СМИ слухов о возможной сделке.

Котировки акций Dunkin' по итогам торгов в пятницу составили $99,71. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла на 32%.

Inspire Brands была создана в феврале 2018 года и сейчас является владельцем и франчайзером сетей ресторанов Arby's, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In, Jimmy John's и Rusty Taco. Компания заявила, что после покупки Dunkin' ее сеть ресторанов станет второй по объему продаж в США после McDonald's. В настоящее время она управляет свыше 11 тыс. ресторанов в 14 странах с годовой выручкой в размере $14,6 млрд.

По данным Dealogic, объявленная сделка станет вторым по величине приобретением сети ресторанов в Северной Америке минимум за десять лет после того, как в 2014 году Restaurant Brands International Inc. купила Tim Hortons за $13,3 млрд.

Dunkin' стала публичной компанией в 2011 году при прежних владельцах - Bain Capital, Carlyle Group и Thomas H Lee Partners. Компании принадлежит более 13 тыс. франшиз Dunkin' Donuts и около 8 тыс. точек Baskin-Robbins. По данным СМИ, Dunkin' после сделки с Inspire Brands проведет делистинг и станет непубличной компанией.

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