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Глава МВД Франции посетит РФ для консультаций по борьбе с терроризмом

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в условиях террористической угрозы в стране он ведет консультации с зарубежными партнерами, включая Россию, и планирует визит в Москву.

"Я встретился с послом России (Алексеем Мешковым - ИФ) несколько дней назад, и я направлюсь в Россию в ближайшие дни", - сказал французский министр внутренних дел в понедельник в интервью телеканалу BFMTV

Он объяснил, что среди проживающих во Франции радикализованных иностранцев, которыми в контексте борьбы против терроризма интересуются французские правоохранительные органы, есть те, кто прибыл из Чечни.

Министр высказал благодарность российским властям за возможность таких консультаций.

Возможность визита в Москву Дарманена обсудили 28 октября по телефону главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан. "Министры также рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Акцент был сделан на необходимости развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств, в том числе в контексте возможного визита в Россию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии", - говорилось в сообщении МИД РФ по итогам разговора.

16 октября во Франции 18-летний чеченец, имевший статус беженца, убил и обезглавил учителя истории, географии и обществоведения в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине Самюэля Пати после того, как последний продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения. Это вызвало негодование местных исламистских кругов.

Во Франции власти и гражданское общество резко осудили варварское убийство учителя.

Жеральд Дарманен Франция Чечня

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