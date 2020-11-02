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Аналитическая компания Nielsen продаст подразделение за $2,7 млрд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Глобальная аналитическая компания Nielsen Holdings сообщила, что продает подразделение Nielsen Global Connect, занимающееся исследованием потребительского поведения для сферы розничной торговли, за $2,7 млрд фонду прямых инвестиций Advent International и экс-главе TransUnion Джеймсу Пеку.

Вырученные средства Nielsen направит на сокращение долга. В результте компания рассчитывает обрести дополнительную финансовую гибкость для реализации стратегии развития и расширения ее роли на глобальном медиарынке.

В результате компания сфокусируется на данных и аналитике для медиа и рекламной отрасли.

В lll квартале 2020 года Nielsen получила чистую прибыль в размере $7 млн, или $0,02 на акцию, по сравнению с убытком в $472 млн, или $1,33 на акцию, за аналогичный период годом ранее, который включал в себя разовые списания в размере $1 млрд.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,43 на акцию при среднем прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,39 на акцию.

Квартальная выручка компании уменьшилась до $1,56 млрд с $1,62 млрд годом ранее, но также превзошла консенсус-прогноз рынка на уровне $1,52 млрд.

Nielsen несколько улучшила прогноз скорректированной прибыли на весь текущий год, подняв нижнюю границу прогнозного диапазона. Компания ожидает, что ее прибыль в расчете на акцию в этом году составит $1,54-1,62, тогда как ранее прогнозировалось $1,5-1,62.

Акции Nielsen подскочили в цене на 8% в ходе предварительных торгов в понедельник. Их стоимость упала на 33% с начала текущего года.

TransUnion Джеймс Пек Advent International Nielsen Holdings Nielsen Global Connect

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