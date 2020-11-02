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Выходец из России осужден в США на восемь лет за кибермошенничество

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Суд в США приговорил к восьми годам тюрьмы выходца из России Александра Бровко за участие в кибермошенничестве с ущербом примерно $100 млн, сообщил американский Минюст.

"Более десяти лет Бровко участвовал в махинациях, чтобы получить доступ к личной и финансовой информации американцев. Их потери от этой деятельности составили более чем $100 млн", - сказал исполняющий обязанности помощника генпрокурора Брайан Си Рэббитт.

В заявлении Минюста также отмечается, что ранее у Бровко был паспорт гражданина Чехии. В феврале он признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества в банковской сфере.

По данным Минюста, "Бровко применял свои навыки программиста, чтобы способствовать совершению мошенничества в особо крупном размере и использовать похищенные персональные и финансовые данные". Он состоял в сговоре с другими преступниками, промышлявшими в киберпространстве, с 2007 по 2019 годы, чтобы монетизировать похищенные данные, отмечается в пресс-релизе.

Бровко приговорили к тюремному сроку 30 октября, однако сообщил об этом Минюст США в понедельник.

США Александр Бровко

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