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Два судна, способных достраивать Nord Stream 2, вышли в порт Мукран

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Судно снабжения "Остап Шеремета" и специальное судно "Артемис Оффшор" вышли из порта Калининград в Балтийское море и направляются к берегам Германии, сообщил "Интерфаксу" источник в морской отрасли региона.

"Портом назначение судна "Остап Шеремета", которое входит в состав ООО "Газпром флот", официально обозначен немецкий порт Мукран. В этот же порт идет и многофункциональное судно "Артемис Оффшор", оборудованное вертолетной площадкой и принадлежащее Морской спасательной службе Минтранса РФ", - рассказал источник.

По его словам, в порт Мукран эти суда должны прибыть 5 ноября. Именно в этом немецком порту и на его рейде в настоящее время находятся российские суда, которые будут задействованы в завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

Это трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", а также специальные суда "Умка" и "Финвал".

Судно "Остап Шеремета", построенное и сданное заказчику в начале этого года, перешло на Балтику с Дальнего Востока этим летом. В течение нескольких месяцев оно стояло в большом порту "Калининград" у стенки города Светлый. Там же пока находится и другое судно снабжения "Иван Сидоренко", которое также может быть задействовано в строительстве "Северного потока 2".

Также с Дальнего Востока пришло некоторое время назад на Балтику и многофункциональное судно "Артемис Оффшор". Оно стояло непосредственно в Калининграде.

В порту Мукран находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2". Там же находится склад труб будущего газопровода. В порту и на рейде концентрируются суда, которые примут участие в достройке газопровода.

В середине октября в интервью журналу "Газпром" заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

"Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны", - добавила Бурмистрова.

Северный поток 2 Германия Мукран

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