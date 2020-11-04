ЕСПЧ не стал принимать новые меры из-за жалоб Еревана и Баку друг на друга

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не будет принимать новых мер из-за жалоб Армении и Азербайджана друг на друга, потому что в целом они не относятся к его юрисдикции.

"Суд отмечает, что, хотя два межгосударственных запроса основаны на серьезных проблемах, они поднимают ряд тем, которые не относятся к юрисдикции суда", - говорится заявлении ЕСПЧ, опубликованном в среду.

По тем вопросам, которые все-таки попадают под юрисдикцию суда, решение уже было принято ранее и ЕСПЧ не видит причины его менять. В частности, 29 сентября суд призвал Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, которые бы нарушали конвенцию о правах гражданского населения.

Армения подала жалобу в ЕСПЧ на Азербайджан 18 октября. Она обвинила Баку в нарушении международного гуманитарного права в том, что касается обращения с военнопленными. Азербайджан подал встречную жалобу 26 октября, утверждая, что Ереван атаковал гражданские цели.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения. Обе стороны сообщают об интенсивных боевых действиях с применением артиллерии и авиации и о серьезных потерях со стороны противника. В Степанакерте заявляют, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые, в том числе - дети.