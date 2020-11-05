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Эстонский премьер предложил формулировку вопроса референдума по браку

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас (Juri Ratas) предложил формулировку вопроса предстоящего референдума на тему брака.

Как сообщил Ратас в среду в эфире эстонского радио Vikerraadio, он выступает за следующую формулировку вопроса: "Брак в Эстонии должен остаться союзом мужчины и женщины?"

Как пояснил премьер, если большинство проголосует за ответ "Нет", то у парламента будет возможность, но не обязательство внести изменения в Закон о семье.

"Если же большинство ответит "Да", то это уже юридически обязывает, и парламент не может изменить определение брака в Законе о семье. За исключением случая, когда будет проведен новый референдум и на нем будет дан другой ответ", - заявил Ратас.

Он отметил, что в ведущей правящей партии Центра подавляющее большинство поддерживает позицию, что брак - это союз между мужчиной и женщиной.

"Но, конечно, в партии есть и те, кто поддерживает расширение прав на брак. Лично я сторонник традиционной семейной модели. У меня четыре ребенка, я 15 лет в церковном браке", - рассказал премьер-министр.

Проведение референдума запланировано на весну будущего года, и он пройдет по инициативе правящей Консервативной народной партии, предлагающей внести вопрос о браке как союзе мужчины и женщины в конституцию. Проведение народного опроса было запланировано и в коалиционном договоре нынешнего правящего союза.

Против референдума выступают оппозиционные партии Реформ и Социал-демократическая, считающие, что изменение конституции в предложенном варианте политизирует и раскалывает общество, нарушает права сексуальных меньшинств.

Как заявила председатель крупнейшей оппозиционной партии Кая Каллас (Kaja Kallas), "Владимир Путин, вероятно, будет очень рад, что Эстония сменила вектор и вместо ориентации на Европу берет пример с России, в которой недавно прошел подобный референдум".

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